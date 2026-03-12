ТАСС: свыше 40 мобилизованных в ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 40 мобилизованных в ВСУ украинцев, готовящихся к отправке в Сумскую область, дезертировали из учебного центра в Черновцах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Из учебного центра 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Черновцах дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область. В настоящее время сотрудники военной службы правопорядка (аналог военной полиции) задержали троих беглецов. Высока вероятность, что дезертиры уже находятся в соседней Румынии», — сказал собеседник агентства.
Как сообщал министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов в стране составляет 2 млн, самовольно оставивших части — 200 тыс. человек. На Украине на фоне массового дезертирства и самовольного оставления частей, которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованных в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Организация бегства из части, согласно материалам уголовных дел, стоит от $7 тыс.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах.