Кремль назвал три условия, которые должен выполнить Telegram: как мессенджеру избежать блокировки в России

В России начали замедлять работу мессенджера Telegram. Меры приняты Роскомнадзором в середине февраля 2026 года. В настоящий момент мессенджер не заблокирован полностью в РФ. Однако это может произойти, если Москва продолжит фиксировать нарушения с его стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил условия, при выполнении которых Telegram сможет избежать блокировки на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Дмитрий Песков обозначил три условия. Мессенджер должен выполнить положения законодательства России, начал перечисление представитель Кремля.
«[Должен] быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — назвал условия Дмитрий Песков.
В среду, 11 марта, россияне сообщили о массовом сбое в работе Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений в мессенджере. Кроме того, отмечались сбои в доступе к чатам. По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе Telegram активно фиксировались во второй половине дня. За час поступило сразу 370 жалоб со стороны пользователей. За сутки их число достигло 865. Суммарно проблемы с доступом наблюдались в 32 городах России. Ранее о сбоях также сообщалось, однако они не были такими масштабными.
Между тем возник вопрос о законности размещения рекламы в Telegram. Пользователи задавались им на фоне возможной блокировки мессенджера. Федеральная антимонопольная служба России предупредила, что в случае запрета Telegram публикация рекламы на платформе будет запрещена. То же касается YouTube и VPN-сервисов. В антимонопольном ведомстве объяснили, что принимаемые ограничения касаются всех рекламодателей. Меры распространяются на любые рекламные форматы.
Власти объясняют необходимость внедрения ограничений на работу Telegram, в том числе, распространением мошеннических схем через мессенджер. Преступники с легкостью крадут данные пользователей на платформе. Например, сейчас аккаунт в Telegram можно потерять, если попасться на ловушку мошенников о переходе в так называемый «новый чат». Попытки получения неправомерного доступа к аккаунтам продолжаются.