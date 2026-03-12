Кремль назвал три условия, которые должен выполнить Telegram: как мессенджеру избежать блокировки в России

В среду, 11 марта, россияне сообщили о массовом сбое в работе Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений в мессенджере. Кроме того, отмечались сбои в доступе к чатам. По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе Telegram активно фиксировались во второй половине дня. За час поступило сразу 370 жалоб со стороны пользователей. За сутки их число достигло 865. Суммарно проблемы с доступом наблюдались в 32 городах России. Ранее о сбоях также сообщалось, однако они не были такими масштабными.