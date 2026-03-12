Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Ночью силы ПВО в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область сбили БПЛА в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.

Днём ранее двое сотрудников администрации Васильевки погибли из-за атаки ВСУ.

