Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель

Ценанефти марки Brent превысила сто долларов за баррель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила сто долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 6:26 цена майских фьючерсов поднялась на 9,42 процента относительно предыдущего закрытия, достигнув 100,64 доллара.

Апрельский фьючерс на WTI подорожал на 9,26 процента и стал стоить 95,33 доллара за баррель.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению. По состоянию на 17:58 в среду стоимость составила 90,86 доллара за баррель.