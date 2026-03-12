Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению. По состоянию на 17:58 в среду стоимость составила 90,86 доллара за баррель.