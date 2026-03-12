Япония выпустит из резервов 80 миллионов баррелей нефти

Это пятый выпуск нефти из резервов в Японии. Первый, самостоятельно проведенный, был в 1979 году на волне так называемого «второго нефтяного кризиса». Второй и третий в 1991 и в 2005 соответственно — по согласованию с международным экономическим агентством из-за войны в Персидском заливе и урагана «Катрина» в США. В 2011 году Япония провела самостоятельный выпуск нефти из резервов из-за землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» и по согласованию с МЭА из-за событий в Ливии. В 2022 году также по согласованию с МЭА на фоне украинского кризиса.