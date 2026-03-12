Ричмонд
Признаки безумства: что скрывает глава Пентагона, говоря об Иране

Пит Хегсет угрожает продолжать войну до разгрома Ирана. Профайлер Панкратов оценил его выступление и объяснил, какие действия выдают в политике безумство.

Источник: Аргументы и факты

Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов для aif.ru проанализировал видео с выступления главы Пентагона Пита Хегсета во время брифинга, где он пригрозил Ирану продолжать войну до тех пор, пока «враг не будет полностью и окончательно разгромлен». По мнению эксперта, Хегсет не станет тормозить эскалацию, а наоборот будет подталкивать ее.

«Жесты у Хегсета во время выступления не хаотичны, а чётко структурны: рубящие движения ладонью вниз, широкий указующий жест в зал, “распахивание” рук — классический приём навязывания морального превосходства. Это набор, который обычно используют лидеры, одновременно верящие в собственную миссию и прекрасно понимающие, что часть угроз — это инструмент давления и торга», — сказал Панкратов.

Профайлер обратил внимание, что Хегсет во время выступления не отводит взгляд, а делает шаг вперед и фиксирует еще больше зал взглядом.

«Так ведёт себя человек, который внутренне согласился жить в режиме постоянной эскалации», — подчеркнул Панкратов.

При этом эксперт считает, что глава Пентагона не производит впечатление истерика или загнанного в угол человека.

​​

«Страх у него, если и есть, направлен не противников как таковых, а на возможность показать слабость. Для таких фигур угрозы — это часть личного бренда и средство карьерного выживания. В этом и состоит главная опасность: его невербальное поведение заметно меньше расходится с текстом речи, чем у типичных “ястребов” предыдущих поколений; уровень внутреннего согласия с риторикой высок, что повышает вероятность того, что при благоприятном для него раскладе он будет не тормозить эскалацию, а подталкивать её вперёд. В этом плане он, конечно, безумен», — резюмировал Панкратов.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что война с Ираном закончится тогда, когда он захочет этого.

