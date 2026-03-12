Ричмонд
Суд обязал выселить сквоттеров из здания торгпредства России в Амстердаме

На территории здания торгового представительства России в Амстердаме длительное время незаконно проживали сквоттеры.

На территории здания торгового представительства России в Амстердаме длительное время незаконно проживали сквоттеры. О решении суда по этому вопросу РИА Новости сообщили в посольстве России в Нидерландах.

В дипмиссии уточнили, что с 2023 года между российской и нидерландской сторонами существуют разногласия относительно статуса объектов торгового представительства в столице Нидерландов.

После закрытия представительства здание оставалось пустым. Этим воспользовались так называемые сквоттеры, которые незаконно заняли территорию дипломатической собственности.

Окружной суд Амстердама рассмотрел ситуацию и признал их пребывание в здании незаконным. Суд постановил выселить находившихся там людей.

В российском посольстве добавили, что исполнение решения суда возложено на власти Нидерландов.

Ранее, в феврале 2023 года, правительство Нидерландов потребовало закрыть российское торговое представительство в Амстердаме. После этого объект перестал использоваться по назначению.

