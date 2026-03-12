Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе признались в серьезнейшей нехватке боеприпасов

Глава Rheinmetall Паппергер признался в дефиците боеприпасов в Европе.

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европа оказалась в серьезном кризисе боеприпасов — там практически нет стран, обладающих приемлемыми запасами оружия, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней», — признался функционер.

Глава предприятия также отметил недостаток бронетехники.

«Существует высокий спрос на бронетехнику. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией. НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника», — добавил он.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Как отмечал глава государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше