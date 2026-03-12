Южная группировка уничтожила 53 блиндажа и 7 пунктов управления дронами ВСУ

Кроме того, российские дроны выявили и уничтожили семь пунктов управления беспилотной авиацией. Также под удар попали девять антенн связи и шесть наземных робототехнических комплексов. Последние активно используются ВСУ для разведки, минирования и доставки боеприпасов.