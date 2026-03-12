Оман эвакуировал суда из нефтяного терминала в районе Мина-аль-Фахал

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Оман эвакуировал все суда из нефтяного экспортного терминала в районе Мина-аль-Фахал, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, получившие уведомление от портового агента.
«Оман эвакуировал все суда из ключевого нефтяного экспортного терминала Мина-аль-Фахал в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении агентства.
Оман экспортирует миллион баррелей в день через терминал Мина-аль-Фахал, передает агентство со ссылкой на данные компании Kpler.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.