Оман эвакуировал суда из нефтяного терминала в районе Мина-аль-Фахал

Оман эвакуировал все суда из нефтяного терминала в Мина-аль-Фахал.

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Оман эвакуировал все суда из нефтяного экспортного терминала в районе Мина-аль-Фахал, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, получившие уведомление от портового агента.

«Оман эвакуировал все суда из ключевого нефтяного экспортного терминала Мина-аль-Фахал в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении агентства.

Оман экспортирует миллион баррелей в день через терминал Мина-аль-Фахал, передает агентство со ссылкой на данные компании Kpler.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

