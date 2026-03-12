Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков сообщил о возможном продолжении видеоформата брифингов

Пресс-служба президента России может продолжить публиковать видеозаписи ежедневных брифингов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Пресс-служба президента России может продолжить публиковать видеозаписи ежедневных брифингов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам представителя Кремля, новый формат будет использоваться при наличии такой возможности. Он уточнил, что публикация видео после брифингов может практиковаться и в дальнейшем.

В среду, 11 марта, пресс-служба Кремля впервые разместила видеозапись общения Пескова с журналистами. Запись была опубликована в официальном канале в мессенджере Max.

Ежедневные брифинги для представителей СМИ проходят уже более десяти лет. Обычно они проводятся по телефону в формате конференц-колла.

Ранее видеозаписи таких разговоров в социальных сетях Кремля не публиковались.

На опубликованном видео Песков отвечал на вопросы журналистов на фоне бренд-волла с гербом России, символикой пресс-службы президента и государственным флагом.

Читайте также: Центробанк создаст реестр банковских карт россиян к 2027 году.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше