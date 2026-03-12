Песков сообщил о возможном продолжении видеоформата брифингов

Пресс-служба президента России может продолжить публиковать видеозаписи ежедневных брифингов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Об этом он сообщил ТАСС.
По словам представителя Кремля, новый формат будет использоваться при наличии такой возможности. Он уточнил, что публикация видео после брифингов может практиковаться и в дальнейшем.
В среду, 11 марта, пресс-служба Кремля впервые разместила видеозапись общения Пескова с журналистами. Запись была опубликована в официальном канале в мессенджере Max.
Ежедневные брифинги для представителей СМИ проходят уже более десяти лет. Обычно они проводятся по телефону в формате конференц-колла.
Ранее видеозаписи таких разговоров в социальных сетях Кремля не публиковались.
На опубликованном видео Песков отвечал на вопросы журналистов на фоне бренд-волла с гербом России, символикой пресс-службы президента и государственным флагом.
