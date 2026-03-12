Эксперт Сорокин: отмена безвиза между РФ и Молдавией затронет человеческие связи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Возможная отмена безвизового режима между РФ и Молдавией, предусмотренного соглашением в рамках СНГ, может серьезно ударить по человеческим связям, включая семейные отношения и трудовую миграцию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.
Ранее правительство Молдавии одобрило денонсацию устава СНГ, соглашения о создании содружества и Алма-Атинской декларации. Эти решения предстоит одобрить парламенту, который контролирует сформировавшая правительство Партия действия и солидарности. По мнению Сорокина, решение о выходе из базовых договоров СНГ будет иметь «значительные последствия для социально-экономического положения Молдавии», а возможное «ведение визового режима между Молдовой и Российской Федерацией может усугубить существующую ситуацию».
«[Возможное] введение визового режима представляет собой не только политический сигнал, но и серьезный удар по человеческим связям, включая семейные отношения и трудовую миграцию», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что в России работают сотни тысяч молдавских граждан, и это является основным источником дохода для множества семей, а безвизовый режим значительно упрощает процесс трудовой миграции и поддержания семейных связей. Возможное введение виз между странами, добавил он, неизбежно потребует дополнительных временных и финансовых затрат. Для работников, находящихся в России, визовые требования могут стать дополнительным барьером, повышая риск потери работы или затрудняя возможность своевременного возвращения домой, добавил Сорокин.
Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации ряда соглашений в рамках содружества. Как уточнила пресс-служба МИД, на сегодняшний день из 283 соглашений Молдавией уже денонсировано 71. Республика планирует выйти еще из 60 договоров.