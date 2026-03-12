Эксперт Сорокин: отмена безвиза между РФ и Молдавией затронет человеческие связи

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации ряда соглашений в рамках содружества. Как уточнила пресс-служба МИД, на сегодняшний день из 283 соглашений Молдавией уже денонсировано 71. Республика планирует выйти еще из 60 договоров.