Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Джалали: Иран решит, когда наказать виновных в убийстве Хаменеи

Тегеран решит, когда наказать виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол страны в России Казем Джалали.

Тегеран решит, когда наказать виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол страны в России Казем Джалали.

«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — сказал дипломат.

Ранее Джалали также подчёркивал, что ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии.

1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше