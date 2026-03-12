Посол Джалали: Иран решит, когда наказать виновных в убийстве Хаменеи

Тегеран решит, когда наказать виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол страны в России Казем Джалали.
«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — сказал дипломат.
Ранее Джалали также подчёркивал, что ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии.
1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.