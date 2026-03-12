Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Карта: ВС РФ дезорганизовали ВСУ под Харьковом и уничтожили 20 Starlink

Российские военнослужащие также ликвидировали более 30 антенн связи и более 20 пунктов управления БПЛА противника.

БЕЛГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем (БПС) и артиллерийские подразделения группировки войск «Север» уничтожили около 20 установок Starlink и 30 антенн связи ВСУ за неделю. Благодаря этому военнослужащим «Севера» удалось дезорганизовать работу ВСУ на определенных участках в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник огневого поражения группировки войск с позывным Карта.

«Расчеты беспилотных систем и артиллерийские подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю. Также уничтожено более 30 антенн связи и усиления сигнала, около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определенных участках [в Харьковской области]», — рассказал он.

Начальник огневого поражения группировки войск отметил, что благоприятные погодные условия увеличивают процент обнаружения пунктов управления беспилотниками, точек взлета БПЛА и специального оборудования ВСУ в Харьковской области. «Объективный контроль транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутреннего военного мессенджера. Как только цель зафиксирована, по ней наносится массированное огневое поражение включая артиллерийский огонь и ударные беспилотные системы по типу FPV», — добавил он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше