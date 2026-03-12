Командир Карта: ВС РФ дезорганизовали ВСУ под Харьковом и уничтожили 20 Starlink

БЕЛГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем (БПС) и артиллерийские подразделения группировки войск «Север» уничтожили около 20 установок Starlink и 30 антенн связи ВСУ за неделю. Благодаря этому военнослужащим «Севера» удалось дезорганизовать работу ВСУ на определенных участках в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник огневого поражения группировки войск с позывным Карта.
«Расчеты беспилотных систем и артиллерийские подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю. Также уничтожено более 30 антенн связи и усиления сигнала, около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определенных участках [в Харьковской области]», — рассказал он.
Начальник огневого поражения группировки войск отметил, что благоприятные погодные условия увеличивают процент обнаружения пунктов управления беспилотниками, точек взлета БПЛА и специального оборудования ВСУ в Харьковской области. «Объективный контроль транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутреннего военного мессенджера. Как только цель зафиксирована, по ней наносится массированное огневое поражение включая артиллерийский огонь и ударные беспилотные системы по типу FPV», — добавил он.