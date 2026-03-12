Марочко: ВСУ задействовали почти все предприятия в Харькове для военных целей

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины задействовали в военных целях почти все предприятия Харькова Харьковской области, в том числе находящиеся в частной собственности. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Практически все гражданские предприятия, в том числе находящиеся в частной собственности, в Харькове уже используются противником в военных целях», — сказал он.
Марочко добавил, что противник также разместил пункты временной дислокации, склады с техникой и боеприпасами в непосредственной близости к жилым домам мирных жителей Харькова.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ наращивает группировку войск севернее Харькова и на северных окраинах самого города из-за наступления армии РФ у Липцов и Веселого Харьковской области.