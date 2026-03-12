Ричмонд
На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

По информации регионального оперштаба, общая площадь пожара составляет 150 кв. м. Уточняется, что пострадавших нет.

В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники.

Ранее также сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области.

