В МИД РФ одним словом прокомментировали конфликт Киева и Будапешта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свою позицию она озвучила «Известиям».

«Террорист», — так Захарова охарактеризовала Зеленского, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес главы венгерского правительства. 11 марта угрозы семье Орбана также публично озвучил бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко.

По данным источников, конфликт связан с позицией Будапешта по вопросам поддержки Киева. Венгрия отказывается поддерживать планы Украины по вступлению в Европейский союз и выступает против оказания военной помощи.

В правительстве Венгрии заявили, что подобные заявления украинских властей «переходят все границы».

В Евросоюзе также отреагировали на ситуацию. Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы в адрес государств — членов ЕС являются недопустимыми.

Ряд европейских политиков выступил в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

