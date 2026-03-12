Ричмонд
Пентагон одобрил выпуск новой ручной гранаты для ближнего боя

Армия США впервые с 1968 года получит новую наступательную ручную гранату.

Армия США впервые с 1968 года получит новую наступательную ручную гранату. Серийное производство боеприпаса M111 уже одобрено, сообщает издание Military Times.

По данным публикации, основным поражающим фактором новой гранаты станет избыточное давление взрыва. В отличие от традиционных моделей, она выводит противника из строя не осколками, а ударной волной.

Такое решение делает M111 более пригодной для боевых действий в закрытых пространствах. Речь идет о боях внутри зданий, бункеров и подземных туннелей.

Перед поступлением в войска граната должна пройти испытания, которые подтвердят ее заявленные характеристики.

Как отмечает Military Times, находящаяся на вооружении граната M67 поражает цели за счет осколков. Это делает ее применение в помещениях опасным для самих военнослужащих.

Новая граната получила пластиковый корпус, а также использует взрыватель, применяемый в M67.

