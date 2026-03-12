В апреле начнет работу Международная организация по русскому языку

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Международная организация по русскому языку начнет практическую работу с апреля 2026 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на министерской конференции.
«Выносится на наше рассмотрение согласованные экспертами проекты документов, которые создадут юридическую основу для начала практической работы организации уже с апреля месяца этого года», — заявил Лавров.
Участники первой министерской конференции рассмотрели проекты документов, которые составляют юридическую основу для деятельности Международной организации по русскому языку (МОРЯ).
Скоро состоится и первое заседание исполнительного органа МОРЯ — ее управляющего совета. Своих представителей назначили Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Также на конференции выбрали генерального секретаря Организации, им стала Наталья Бочарова. Сейчас она занимает пост директора по особым поручениям Госкорпорации «Ростех».
Ключевыми задачами МОРЯ являются укрепление статуса русского языка как официального и (или) рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур, поддержка качественного образования, подготовка педагогических и научных кадров по русскому языку.
Организация открыта для участия любых заинтересованных государств как в Евразии, так и на других континентах.