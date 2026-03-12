Ричмонд
Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбу в 2026 году

Комитетом национальной безопасности РК подготовлен проект приказа «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Проектом предусмотрен призыв 270 военнообязанных на воинские сборы в департаменты Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по области Жетысу, Жамбылской и Атырауской областям сроком на 30 календарных дней.

Призыв производится с целью обучения по поддержанию и повышению знаний, умений и навыков военнообязанных, необходимых для выполнения задач по предназначению, пояснили в ведомстве.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 марта 2026 года.

Мы сообщали, что такое же количество казахстанцев призывали на сборы в прошлом году.