Глава Rheinmetall Паппергер сообщил, что Россия наращивает военную мощь

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о необходимости готовиться к военному противостоянию с Российской Федерацией.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о необходимости готовиться к военному противостоянию с Российской Федерацией.

По его словам, в российском оборонном секторе занято 6,8 миллиона человек, в то время как в Rheinmetall работают 40 тысяч сотрудников, а в самой крупной в мире военно-промышленной корпорации в США Lockheed Martin трудятся 120 тысяч работников. В наращивание военной мощи РФ якобы инвестирует 240 миллиардов евро.

Также у России есть природные ресурсы, которые она может получить «почти бесплатно», отметил Паппергер в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

— Зачем российский президент Владимир Путин наращивает военную мощь? Мы не знаем. Вероятно, он не хочет просто хранить эти материалы на складе. Мы в Европе должны быть достаточно сильны, чтобы глава РФ три раза подумал, прежде чем начать нападение, — заявил он.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби 5 марта заявил, что целью США в отношении России является недопущение военного конфликта. При этом он добавил, что Штаты намерены продолжать защищать союзников по Североатлантическому альянсу в Европе.

