Глава Rheinmetall Паппергер сообщил, что Россия наращивает военную мощь

По его словам, в российском оборонном секторе занято 6,8 миллиона человек, в то время как в Rheinmetall работают 40 тысяч сотрудников, а в самой крупной в мире военно-промышленной корпорации в США Lockheed Martin трудятся 120 тысяч работников. В наращивание военной мощи РФ якобы инвестирует 240 миллиардов евро.