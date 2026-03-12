Ричмонд
В Кувейте сообщили о ранении двух человек из-за атаки иранского БПЛА

Беспилотник ударил по жилому дому на юге страны, сообщила армия эмирата.

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Два человека получили ранения при атаке иранского беспилотника на жилой дом в Кувейте. Об этом информировала армия эмирата.

«Два человека ранены в результате удара иранского беспилотника по жилому дому на юге страны», — говорится в сообщении армии Кувейта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
