В Кувейте сообщили о ранении двух человек из-за атаки иранского БПЛА

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Два человека получили ранения при атаке иранского беспилотника на жилой дом в Кувейте. Об этом информировала армия эмирата.
«Два человека ранены в результате удара иранского беспилотника по жилому дому на юге страны», — говорится в сообщении армии Кувейта.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше