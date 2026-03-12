Reuters: хакер взломал базу ФБР с файлами по делу Эпштейна в 2023 году

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам Федерального бюро расследований (ФБР) по делу в отношении уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его информации, инцидент произошел после того, как один из сотрудников случайно оставил уязвимым сервер в лаборатории, занимающейся расследованием преступлений против детей в нью-йоркском отделении ФБР. Как сообщается, взлом был обнаружен лишь на следующий день. В ходе дальнейшего расследования ФБР выявило следы необычной активности на сервере, включающей в себя просмотр файлов, относящихся к делу Эпштейна.
В ФБР назвали инцидент «единичным случаем», заявив, что ограничили доступ злоумышленнику и исправили работу сети. Расследование всех обстоятельств взлома до сих пор продолжается. Как сообщает Reuters, установить личность хакера пока не удалось, также неизвестно, к каким именно файлам был получен доступ и были ли они скачаны.
По словам одного из собеседников агентства, взлом, по всей видимости, был осуществлен иностранным хакером, который «не осознал, что проник на сервер правоохранительных органов». Хакер «выразил отвращение по поводу наличия на устройстве изображений жестокого обращения с детьми» и оставил сообщение с угрозой передать его владельца ФБР. Однако, как пишет агентство, правоохранителям удалось убедить хакера в том, что он имеет дело с федеральными агентами, продемонстрировав свои удостоверения во время видеозвонка.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.