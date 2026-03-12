Ричмонд
Цена на нефть Brent превысила 100 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на торгах превысила 100 долларов за баррель на фоне напряженности на мировом рынке.

Источник: Аргументы и факты

Нефть марки Brent на мировых торгах подорожала выше отметки 100 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на международных сырьевых площадках.

Рост цен на нефть происходит на фоне напряженности на мировых энергетических рынках и геополитических событий.

Ранее сообщалось, что страны G7 поддержали использование стратегических запасов нефти для стабилизации ситуации на мировом рынке. По данным СМИ, министры энергетики «Большой семерки» одобрили упреждающие меры на фоне резкого роста стоимости сырья.

Сообщалось также, что Германия уже начала использовать свой стратегический нефтяной резерв.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает частичное использование стратегического резерва нефти для снижения цен на бензин в стране. По его словам, такая мера может помочь стабилизировать стоимость топлива на фоне военной операции против Ирана.

