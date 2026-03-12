Цена на нефть Brent превысила 100 долларов за баррель

Нефть марки Brent на мировых торгах подорожала выше отметки 100 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов на международных сырьевых площадках.
Рост цен на нефть происходит на фоне напряженности на мировых энергетических рынках и геополитических событий.
Ранее сообщалось, что страны G7 поддержали использование стратегических запасов нефти для стабилизации ситуации на мировом рынке. По данным СМИ, министры энергетики «Большой семерки» одобрили упреждающие меры на фоне резкого роста стоимости сырья.
Сообщалось также, что Германия уже начала использовать свой стратегический нефтяной резерв.
