ТАСС: запрет полетов над Кувейтом продолжит действовать двенадцатые сутки

«Запрет на полеты в воздушном пространстве Кувейта вновь продлен до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС), это уже двенадцатые сутки, когда небо над страной закрыто», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что соседний Бахрейн на фоне общего закрытия неба для полетов до 16:00 по всемирному времени разрешил ограниченный вылет бортов из аэропорта Манамы по предварительному согласованию и строго по одному коридору, который ведет в район под контролем соседней Саудовской Аравии.