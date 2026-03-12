ТАСС: запрет полетов над Кувейтом продолжит действовать двенадцатые сутки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Воздушное пространство Кувейта останется закрытым уже двенадцатые сутки подряд после прекращения полетов в первой половине дня 28 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
«Запрет на полеты в воздушном пространстве Кувейта вновь продлен до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС), это уже двенадцатые сутки, когда небо над страной закрыто», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что соседний Бахрейн на фоне общего закрытия неба для полетов до 16:00 по всемирному времени разрешил ограниченный вылет бортов из аэропорта Манамы по предварительному согласованию и строго по одному коридору, который ведет в район под контролем соседней Саудовской Аравии.
Между тем, до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск) разрешено ограниченное количество полетов в аэропорты Катара. Эмират, как напомнил собеседник агентства, открывает для них свое небо ежедневно с минувшей субботы на несколько часов.