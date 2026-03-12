Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над регионами России сбили 80 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников.

Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников.

Об этом заявили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 30 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, десять — над территорией Ростовской области, восемь — над акваторией Чёрного моря, по пять — над территорией Брянской и Белгородской областей, три — над Курской областью, два — над Калужской, ещё два — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Воронежской области.

Ранее поступила информация, что на Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе.

Кроме того, сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше