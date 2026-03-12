За ночь над регионами России сбили 80 украинских БПЛА

По данным ведомства, 30 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, десять — над территорией Ростовской области, восемь — над акваторией Чёрного моря, по пять — над территорией Брянской и Белгородской областей, три — над Курской областью, два — над Калужской, ещё два — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Воронежской области.