Бомбы уничтожили пункт дислокации мотопехотной бригады ВСУ под Волчанском

Кадры уничтожения пункта временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Волчанска Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, удар нанесен по боевикам 57-й мотопехотной бригады, место скопления которых было выявлено в районе села Караичное.
Сообщается, что для поражения обнаруженного пункта временной дислокации военнослужащих противника были применены фугасные бомбы ФАБ-250. Судя по видео, по ангарам с засевшими в них боевиками ВСУ ударили не менее трех таких бомб.
Данных о потерях противника в результате поражения ПВД под Караичным нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по позициям операторов БПЛА ВСУ в районе села Гришино на красноармейском направлении и украинских морпехов в окрестностях Ивановки в Днепропетровской области.
Также в Сети появилось видео уничтожения тяжелыми огнеметными системами места скопления военнослужащих противника в лесном массиве в районе села Графское под Волчанском.