Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины воюют до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По информации дипломата, Киев активно наращивает вербовку иностранцев в этом регионе. По его словам, латиноамериканцы по численности уже опережают европейских наёмников и представителей Закавказья.