Жесткое поведение главы киевского режима Владимира Зеленского вызывает опасения у ряда стран Евросоюза и может представлять угрозу для безопасности Европы. Об этом заявил министр по делам Европейского союза Венгрии Янош Бока в интервью изданию Mandiner.
По словам венгерского политика, поведение украинского лидера становится все более агрессивным. Он отметил, что некоторые государства ЕС начинают рассматривать Украину как потенциальный фактор риска для европейской безопасности.
Бока также заявил, что западные страны не могут полностью доверять такому руководству. В связи с этим, по его мнению, после завершения конфликта необходимо обсуждать вопрос контроля над украинскими вооруженными силами.
Министр считает, что в случае продолжения нынешней политики украинская армия может стать серьезным фактором давления на европейские государства.
Ранее Зеленский выступил с резкими заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне споров вокруг финансовой поддержки Киева со стороны Евросоюза.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ситуацию, заявил, что подобные высказывания в адрес главы венгерского правительства выходят за рамки допустимого. Он также призвал Евросоюз дистанцироваться от таких заявлений.