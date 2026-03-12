СМИ: Россия выдаст Румынии Василя Родидеала

Родидеала задержали в феврале 2025 года, при этом он жил в стране под именем Василий Кравцов. Его личность установили по отпечаткам пальцев. В Румынии он разыскивается для исполнения приговора — там его осудили на 12,5 лет по ряду обвинений, включая участие в организованной преступной группе.