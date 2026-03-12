СМИ: Россия выдаст Румынии Василя Родидеала

Генеральная прокуратура России приняла решение о выдаче Румынии гражданина этой страны Василя Родидеала, который был задержан в РФ по запросу Интерпола. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила его адвокат Лилия Мамашева.
По ее словам, защита обжаловала решение о выдаче, однако суд первой инстанции оставил его без изменений. Она уточнила, что также подана апелляционная жалоба, но дата ее рассмотрения пока не назначена.
Адвокат отметила, что если апелляционный суд поддержит позицию нижестоящей инстанции, то можно ожидать передачи Родидеала румынской стороне. При этом, по ее словам, сам мужчина, который уже более года находится в российском СИЗО, хотел бы остаться в России, передает РИА Новости.
Родидеала задержали в феврале 2025 года, при этом он жил в стране под именем Василий Кравцов. Его личность установили по отпечаткам пальцев. В Румынии он разыскивается для исполнения приговора — там его осудили на 12,5 лет по ряду обвинений, включая участие в организованной преступной группе.