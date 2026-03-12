Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын протестировал новый пистолет во время визита на оборонный завод

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил оборонное предприятие страны, где ознакомился с производством нового пистолета и лично провел его испытание.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил оборонное предприятие страны, где ознакомился с производством нового пистолета и лично провел его испытание. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, предприятие приступило к выпуску оружия в рамках проекта по разработке нового пистолета. Этот проект ранее был рассмотрен и утвержден Центральной военной комиссией правящей партии.

Во время визита Ким Чен Ын осмотрел производство и получил доклад о работе предприятия, которое занимается выпуском легкого переносного вооружения.

Отмечается, что продукция завода предназначена для армии, сил общественной безопасности и гражданских вооруженных формирований.

Также лидер КНДР посетил тир предприятия, где лично ознакомился с боевыми характеристиками нового пистолета и опробовал оружие.

По информации агентства, ранее министерство обороны и генеральный штаб страны представили доклад о результатах испытаний. В документе сообщалось, что пистолет получил высокую оценку за конструкцию, точность и пригодность к боевому применению.

По итогам визита Ким Чен Ын выразил удовлетворение разработкой нового оружия и поблагодарил коллектив предприятия за работу.

Читайте также: В МИД РФ одним словом прокомментировали конфликт Киева и Будапешта.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше