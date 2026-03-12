Ким Чен Ын протестировал новый пистолет во время визита на оборонный завод

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил оборонное предприятие страны, где ознакомился с производством нового пистолета и лично провел его испытание. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
По данным агентства, предприятие приступило к выпуску оружия в рамках проекта по разработке нового пистолета. Этот проект ранее был рассмотрен и утвержден Центральной военной комиссией правящей партии.
Во время визита Ким Чен Ын осмотрел производство и получил доклад о работе предприятия, которое занимается выпуском легкого переносного вооружения.
Отмечается, что продукция завода предназначена для армии, сил общественной безопасности и гражданских вооруженных формирований.
Также лидер КНДР посетил тир предприятия, где лично ознакомился с боевыми характеристиками нового пистолета и опробовал оружие.
По информации агентства, ранее министерство обороны и генеральный штаб страны представили доклад о результатах испытаний. В документе сообщалось, что пистолет получил высокую оценку за конструкцию, точность и пригодность к боевому применению.
По итогам визита Ким Чен Ын выразил удовлетворение разработкой нового оружия и поблагодарил коллектив предприятия за работу.
