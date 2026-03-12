Соединенные Штаты Америки продолжат удары по Ирану — Трамп

США не собираются в ближайшее время прекращать военную операцию против Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.
По его словам, боевые действия будут продолжаться. Он отметил, что ситуация подошла к критической точке, однако это не означает немедленного завершения операции.
Ранее на митинге в штате Кентукки Трамп заявил, что американские вооруженные силы фактически уничтожили Иран.
Военная операция США и Израиля против Исламской Республики началась 28 февраля. Удары были нанесены по ряду городов страны, включая столицу.
Один из ударов пришелся по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он погиб.
В ответ Иран начал наносить ракетные удары и запускать беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Трамп подчеркнул, что операция завершится тогда, когда он примет соответствующее решение. Он также заявил, что в Иране «практически не осталось целей для ударов».
9 марта президент США провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.
