Соединенные Штаты Америки продолжат удары по Ирану — Трамп

США не собираются в ближайшее время прекращать военную операцию против Ирана.

США не собираются в ближайшее время прекращать военную операцию против Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

По его словам, боевые действия будут продолжаться. Он отметил, что ситуация подошла к критической точке, однако это не означает немедленного завершения операции.

Ранее на митинге в штате Кентукки Трамп заявил, что американские вооруженные силы фактически уничтожили Иран.

Военная операция США и Израиля против Исламской Республики началась 28 февраля. Удары были нанесены по ряду городов страны, включая столицу.

Один из ударов пришелся по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он погиб.

В ответ Иран начал наносить ракетные удары и запускать беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Трамп подчеркнул, что операция завершится тогда, когда он примет соответствующее решение. Он также заявил, что в Иране «практически не осталось целей для ударов».

9 марта президент США провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

Читайте также: В МИД РФ одним словом прокомментировали конфликт Киева и Будапешта.

