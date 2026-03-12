Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников: о ком речь

Российские власти приняли решение передать Румынии гражданина этой страны Василя Родидеала, который больше года провел в СИЗО в Москве. Мужчину обвиняют на родине в особо тяжких преступлениях, включая организацию покушения на убийство. Информацию об этом РИА Новости подтвердила его адвокат Лилия Мамашева.
По словам защитницы, соответствующее решение вынесла Генеральная прокуратура РФ по запросу румынского Министерства юстиции. Адвокаты уже попытались оспорить эту экстрадицию в суде первой инстанции, но он не встал на сторону защиты. Сейчас юристы подали апелляционную жалобу, дата рассмотрения которой пока не назначена.
Если и следующая судебная инстанция согласится с доводами прокуратуры, выдача станет вопросом ближайшего времени. Самое интересное, что сам Родидеал, по словам его адвоката, не хочет возвращаться на родину и предпочел бы остаться в России.
История с высылкой началась с задержания в феврале 2025 года, когда мужчину взяли под стражу в РФ по линии Интерпола. Выяснилось, что все это время он жил в нашей стране по чужому паспорту и называл себя Василием Кравцовым. Личность настоящего преступника помогла установить дактилоскопия: отпечатки пальцев выдали беглеца с головой.
Василь Родидеал давно находится в розыске у себя на родине, где его уже приговорили к 12,5 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании и участии в организованной преступной группе, а также в незаконном хранении боевых патронов. Но главный эпизод в его деле — подготовка заказного убийства.
Как ранее писали румынские СМИ со ссылкой на полицию, в 2005 году Родидеал задумал расправиться со своим деловым партнером. Однако довести преступление до конца не удалось: стражам порядка стало известно о готовящемся нападении, и киллеры были вынуждены бежать из страны, бросив все.