Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников: о ком речь

Василь Родидеал давно находится в розыске у себя на родине, где его уже приговорили к 12,5 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании и участии в организованной преступной группе, а также в незаконном хранении боевых патронов. Но главный эпизод в его деле — подготовка заказного убийства.