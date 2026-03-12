Ричмонд
Российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Сумской области

По информации источников, группа военнослужащих 21-й мехбригады ВСУ попала в плен в Сумском районе.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Сумской области российским военным удалось взять в плен группу боевиков ВСУ, сообщил в четверг связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, военнослужащие противника были захвачены в плен на территории Сумского района.

«В Сумском районе наши военнослужащие взяли в плен пятерых националистов из состава 21 омбр. (21-я мехбригада ВСУ — прим. ред.)», — говорится в публикации.

Сообщается, что в течение суток российские подразделения смогли продвинуться на семи участках в Сумском районе.

Согласно опубликованной каналом сводке, за сутки войска РФ уничтожили в Сумской области больше сотни украинских боевиков. Кроме того, противник потерял самоходную артиллерийскую установку и две гаубицы, бронемашину и 12 единиц транспорта, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Червоная Заря.