Продвигающимся в Сумской области российским военным удалось взять в плен группу боевиков ВСУ, сообщил в четверг связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, военнослужащие противника были захвачены в плен на территории Сумского района.
«В Сумском районе наши военнослужащие взяли в плен пятерых националистов из состава 21 омбр. (21-я мехбригада ВСУ — прим. ред.)», — говорится в публикации.
Сообщается, что в течение суток российские подразделения смогли продвинуться на семи участках в Сумском районе.
Согласно опубликованной каналом сводке, за сутки войска РФ уничтожили в Сумской области больше сотни украинских боевиков. Кроме того, противник потерял самоходную артиллерийскую установку и две гаубицы, бронемашину и 12 единиц транспорта, а также две станции радиоэлектронной борьбы.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Червоная Заря.