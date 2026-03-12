Иран атаковал топливные резервуары в Бахрейне и объекты в странах залива

Иран нанес удар по топливным резервуарам в провинции Мухаррак в Бахрейне. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства в социальной сети.
По данным ведомства, целью атаки стали резервуары с топливом на одном из объектов в провинции. Власти уточнили, что инцидентом занимаются компетентные службы.
Параллельно Корпус стражей исламской революции сообщил о серии ударов по объектам в странах Персидского залива.
По заявлению КСИР, атаки были нанесены по нефтяной зоне порта Фуджейра и промышленной зоне Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Также среди целей назывался американский объект на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте.
В иранском заявлении говорится, что удары стали ответом на недавние атаки США и Израиля по нефтебазам и нефтеперерабатывающим объектам в Тегеране.
По данным КСИР, спутниковые снимки зафиксировали повреждения трех стратегических объектов, которые используются для энергетической логистики и военной инфраструктуры в регионе.
