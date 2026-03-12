WP назвала возможную причину удара США по школе в Иране

Пять источников The Washington Post сообщили, что военные США и Израиля используют Maven компании Palantir для проведения военных операций. Это платформа для разведки, американская версия которой частично работает на основе искусственного интеллекта Claude компании Anthropic. Ранее Bloomberg написал, что Пентагон уведомил Anthropic о том, что компания и ее продукция признаны опасными для цепочки поставок в США. При этом источник агентства отмечал, что модель Claude активно используется в ходе военной кампании в Иране.