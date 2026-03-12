WP назвала возможную причину удара США по школе в Иране

Здание школы для девочек в Иране, по которому нанесли удар в ходе военной операции США и Израиля против Исламской республики, могло быть ошибочно принято за военный объект. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на источники, информированные об этой атаке.
По словам одного из собеседников журналистов, здание идентифицировали как фабрику и утвердили в качестве цели для удара. Второй источник заявил WP, что в районе школы находился склад оружия. При этом ему неизвестно, был ли удар по школе случайным или же военные США атаковали ее намеренно на основе неверных данных разведки.
Двое израильских чиновников опровергли WP причастность ЦАХАЛ к удару по школе. По их словам, эта цель не обсуждалась с израильской армии.
Два источника подтвердили изданию, что предварительное расследование Пентагона указывает: ответственность за удар по школе лежит на США. Вероятной причиной этого стала ошибка разведки, объяснил американский чиновник. Об этом же ранее писала The New York Times, также ссылаясь на источники.
WP, ссылаясь на проведенный совместно с экспертами анализ спутниковых снимков, утверждает, что ранее школа была частью военно-морской базы и, возможно, все еще связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Однако в 2015 году школу отделили стеной и построили собственные входы на территорию. С 2017 года на Google Earth там видно детскую площадку.
В 2022 году, по данным WP, план комплекса снова был изменен. От остальных строений была отделена медицинская клиника. При этом эксперты в разговоре с журналистами подчеркнули, что близкое расположение образовательного и медицинского учреждений с комплексом КСИР не делает их законными целями для ударов.
Пять источников The Washington Post сообщили, что военные США и Израиля используют Maven компании Palantir для проведения военных операций. Это платформа для разведки, американская версия которой частично работает на основе искусственного интеллекта Claude компании Anthropic. Ранее Bloomberg написал, что Пентагон уведомил Anthropic о том, что компания и ее продукция признаны опасными для цепочки поставок в США. При этом источник агентства отмечал, что модель Claude активно используется в ходе военной кампании в Иране.
Образовательное учреждение, о котором идет речь, — начальная школа для девочек в городе Минаб провинции Хормозган. Она стала одним из объектов, которые попали под удар 28 февраля. В Министерстве образования Ирана 2 марта заявили о 175 погибших учителях и учениках. Иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Тегеран установил личности виновных.