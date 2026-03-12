Военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины расстрелял троих сослуживцев в населенном пункте Белый Колодезь. Об этом 12 марта сообщили российские силовые структуры.
По данным источника, инцидент произошел в январе. Сообщается, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь по своим сослуживцам.
Как рассказал собеседник агентства ТАСС, о произошедшем сообщила мать одного из погибших военнослужащих. По ее словам, один из убитых — боец по фамилии Черненко — был недавно похоронен в Черкассах.
Женщина утверждает, что командование 159-й бригады ВСУ якобы скрывает обстоятельства гибели ее сына и искажает данные судебно-медицинской экспертизы.
Ранее, 5 марта, российские силовые структуры сообщали о другой находке на волчанском направлении. Там были обнаружены тела военнослужащих ВСУ.
По информации источника, некоторые тела имели следы расчленения и были частично сожжены. Сообщалось также, что у части погибших отсутствовали конечности и головы.
