ВОЗ: Жертвами эскалации на Ближнем Востоке стали более 1 800 человек

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в Иране, Ливане и Израиле погибли более 1,8 тысячи человек, ещё не менее 12,5 тысячи получили ранения. Такие данные обнародовал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Источник: Life.ru

«Более десяти дней назад началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сообщениям, в Иране погибло более 1 300 человек и 9 000 получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1 400 получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2 142 получили ранения», — написал он в соцсети Х.

Глава ВОЗ также сообщил о росте атак по объектам здравоохранения в регионе: с 28 февраля зафиксировано 18 нападений в Иране, 25 в Ливане и 2 в Израиле. По словам Гебрейесуса, эти атаки не только уносят жизни, но и лишают людей критически важной помощи.

Ранее Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив ракетные комплексы Patriot. Целями иранских ракет стали базы «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении КСИР уточняется, что под удар попали зенитные комплексы Patriot, склады снаряжения и жилые модули американских военнослужащих.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.