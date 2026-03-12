Израиль столкнулся с масштабной кибератакой со стороны Ирана

Иранское агентство Fars сообщило, что Иран провёл кибератаку, в результате которой была выведена из строя система израильских железных дорог.
По данным агентства, все станции остаются небезопасными до дальнейшего уведомления. Подробности и официальное подтверждение со стороны Израиля пока не поступали.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что система ПРО Израиля «Железный купол» перехватила лишь половину из 100 ракет, выпущенных ливанским движением «Хезболлах» 11 марта. Источник в израильской армии сообщил, что в ответ готовится наземная операция в Ливане.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.