Израиль столкнулся с масштабной кибератакой со стороны Ирана

Ранее сообщалось, что система ПРО Израиля «Железный купол» перехватила лишь половину из 100 ракет, выпущенных ливанским движением «Хезболлах» 11 марта. Источник в израильской армии сообщил, что в ответ готовится наземная операция в Ливане.