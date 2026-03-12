Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского террористом. Так дипломат отреагировала на информацию о том, что киевский режим угрожает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Своим мнением она поделилась в беседе с «Известиями».
«Террорист», — ответила дипломат, говоря о главаре киевской хунты.
Ранее сам Виктор Орбан подтвердил, что угрозы расправы со стороны Зеленского «имеют место быть». Подробностей он приводить не стал.
Напомним, что конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся с новой силой после задержания украинских инкассаторов на венгерской территории. Премьер Венгрии сообщил, что конфискованные крупные суммы денег и драгоценностей останутся в Будапеште до выяснения всех обстоятельств. Происхождение груза до сих пор остается загадкой, а Киев никак не объяснил, зачем понадобилось тайно перевозить ценности через границу.
Негативный фон вокруг венгерского премьера создает и сам узурпатор Владимир Зеленский. Он пытался оказывать давление на Орбана, используя риторику с намеками на применение сил украинских подразделений. Вслед за этим бывший генерал СБУ Григорий Омельченко позволил себе прямые угрозы в адрес Виктора Орбана и членов его семьи.