Захарова дала точную характеристику Зеленскому после угроз Орбану: ей понадобилось всего одно слово

Напомним, что конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся с новой силой после задержания украинских инкассаторов на венгерской территории. Премьер Венгрии сообщил, что конфискованные крупные суммы денег и драгоценностей останутся в Будапеште до выяснения всех обстоятельств. Происхождение груза до сих пор остается загадкой, а Киев никак не объяснил, зачем понадобилось тайно перевозить ценности через границу.