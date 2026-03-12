Ричмонд
Кирилл Дмитриев сообщил, что провел встречу по взаимодействию России и США

Дмитриев уточнил, что Россия и США обсудили перспективные совместные проекты.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что провел встречу с представителями администрации США во Флориде. Переговоры были посвящены работе двусторонней группы по экономическому взаимодействию, а также текущей непростой ситуации на мировых энергетических рынках. Об этом дипломат написал в Telegram-канале.

«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках», — говорится в публикации.

В ходе визита в Соединенные Штаты Дмитриев обсудил с американской стороной ряд ключевых экономических вопросов. Особое внимание на встрече было уделено кризисным явлениям в глобальной энергетике, которые требуют скоординированных действий от крупнейших игроков.

Руководитель РФПИ выразил признательность американским коллегам за конструктивный диалог. Он поблагодарил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, зятя президента США Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума за организацию и проведение этой встречи.

