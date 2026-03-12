Кирилл Дмитриев сообщил, что провел встречу по взаимодействию России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что провел встречу с представителями администрации США во Флориде. Переговоры были посвящены работе двусторонней группы по экономическому взаимодействию, а также текущей непростой ситуации на мировых энергетических рынках. Об этом дипломат написал в Telegram-канале.