Кирилл Дмитриев сообщил, что провел встречу по взаимодействию России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что провел встречу с представителями администрации США во Флориде. Переговоры были посвящены работе двусторонней группы по экономическому взаимодействию, а также текущей непростой ситуации на мировых энергетических рынках. Об этом дипломат написал в Telegram-канале.
«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках», — говорится в публикации.
В ходе визита в Соединенные Штаты Дмитриев обсудил с американской стороной ряд ключевых экономических вопросов. Особое внимание на встрече было уделено кризисным явлениям в глобальной энергетике, которые требуют скоординированных действий от крупнейших игроков.
Руководитель РФПИ выразил признательность американским коллегам за конструктивный диалог. Он поблагодарил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, зятя президента США Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума за организацию и проведение этой встречи.