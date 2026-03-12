Озвучены первые участники праймериз в Приморье

Среди первых участников — общественница, руководитель благотворительного фонда «Надежный тыл» Алена Штыбина, депутат городской Думы Владивостока Артем Володин и депутат Госдумы Виктор Пинский.
Штыбина родилась в Приморье, воспитывает троих детей. В 2022 году учредила благотворительный фонд жен и матерей солдат Приморья «Надежный тыл», через год возглавила региональный штаб «Комитета семей воинов Отечества».
Артем Володин — действующий депутат городской Думы Владивостока, исполнительный секретарь местного отделения партии и руководитель молодежного крыла во Владивостоке. Володин и Штыбина намерены попасть в Заксобрание края.
Третий кандидат, который зарегистрировался на праймериз, Виктор Пинский — действующий депутат Госдумы, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов. Он намерен снова побороться на место в Госдуме.
Регистрация избирателей пройдет с 20 апреля по 29 мая через портал «Госуслуги». Само предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая в электронном формате.