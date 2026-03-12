КНР представила углеродное волокно прочнее стали в десять раз

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана не получила одобрения Совета Безопасности ООН и не может считаться легитимной. По его словам, применение силы без мандата Совбеза противоречит международному праву и не способствует стабилизации ситуации в регионе.