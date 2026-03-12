КНР представила углеродное волокно прочнее стали в десять раз

КНР представила новое сверхпрочное углеродное волокно SYT80 класса T1200, прочность которого превышает показатели стали примерно в десять раз.
Разработку представила китайская компания China National Building Material Group.
Как следует из заявления компании, предел прочности материала на растяжение превышает 8000 мегапаскалей. Для сравнения, аналогичный показатель обычной конструкционной стали находится в диапазоне 400−600 мегапаскалей.
В компании отметили, что создание материала стало крупным технологическим достижением и свидетельствует о полном контроле Китая над цепочкой поставок высокоэффективного углеродного волокна.
По словам разработчиков, сочетание низкой плотности и высокой прочности позволит использовать материал при создании более легких и прочных деталей в аэрокосмической отрасли. Речь идет, в частности, о самолетах, космической технике и оборудовании для исследований дальнего космоса.
Эксперт Института исследований технологий и стратегии Чэнь Цзин заявил, что новый материал может также применяться при создании истребителей шестого поколения.
