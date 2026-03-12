Поражение завода по производству компонентов БПЛА в Глухове сняли с воздуха

Кадры нанесения удара по выявленному в Сумской области заводу, на котором производят компоненты для дронов ВСУ, опубликовал Telegram-канал «НгП РаZVедка».
По информации источников канала, разведчики обнаружили объект украинского ВПК на территории города Глухов.
«В ходе разведывательных мероприятий в н.п. Глухов Сумской области был обнаружен завод по производству компонентов для ударных (включая дальнобойные) БПЛА. После доразведки по объекту был нанесен бомбовый авиаудар», — говорится в публикации.
Судя по видео, бомбы успешно поразили цеха завода.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов ВСУ и склада беспилотников противника, выявленных в окрестностях села Просянка Купянского района Харьковской области. Также сообщалось о ликвидации подразделения операторов дронов ВСУ в результате ударов по крупной группировке украинских боевиков в окрестностях сумского города Шостка.