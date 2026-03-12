Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поражение завода по производству компонентов БПЛА в Глухове сняли с воздуха

По обнаруженному разведкой объекту украинского ВПК был нанесен бомбовый удар.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения удара по выявленному в Сумской области заводу, на котором производят компоненты для дронов ВСУ, опубликовал Telegram-канал «НгП РаZVедка».

По информации источников канала, разведчики обнаружили объект украинского ВПК на территории города Глухов.

«В ходе разведывательных мероприятий в н.п. Глухов Сумской области был обнаружен завод по производству компонентов для ударных (включая дальнобойные) БПЛА. После доразведки по объекту был нанесен бомбовый авиаудар», — говорится в публикации.

Судя по видео, бомбы успешно поразили цеха завода.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации дроноводов ВСУ и склада беспилотников противника, выявленных в окрестностях села Просянка Купянского района Харьковской области. Также сообщалось о ликвидации подразделения операторов дронов ВСУ в результате ударов по крупной группировке украинских боевиков в окрестностях сумского города Шостка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше