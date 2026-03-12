Ричмонд
Кадыров осудил удары Ирана по мирной инфраструктуре стран Персидского залива

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал удары Ирана по объектам в странах Персидского залива.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал удары Ирана по объектам в странах Персидского залива. Свое мнение он опубликовал в телеграм-канале.

По его словам, ответные удары по американским военным базам можно объяснить с военной точки зрения. Однако атаки на гражданские объекты и гибель мирных людей недопустимы.

Кадыров отметил, что в результате ударов пострадали жители стран региона, в том числе Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Он также поддержал позицию президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна. По словам Кадырова, власти эмиратов не имели военных претензий к соседним странам, но обязаны защищать своих граждан.

Глава Чечни особо обратил внимание на то, что сейчас странам Персидского залива важно действовать совместно.

Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило о последствиях атак. По данным ведомства, 10 марта в стране погибли шесть человек, еще 122 получили ранения.

Военные сообщили, что системы ПВО обнаружили девять баллистических ракет. Восемь из них были сбиты, одна упала в море.

Также были зафиксированы 35 беспилотников. Из них 26 перехватили средства ПВО, еще девять упали на территории страны.

Читайте также: Иран атаковал топливные резервуары в Бахрейне и объекты в странах залива.

