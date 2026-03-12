Над Россией за ночь сбили 80 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1478-й

9:09 В городе Ахтырка в Сумской области произошел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное».
8:55 Полученный Россией в ходе проведения СВО опыт использования беспилотников привел к появлению «набора принципиально новых возможностей», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналу «Эксперт».
8:34 Операторы беспилотников и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала марта уничтожили более 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи в Харьковской области, пишет РИА Новости.
8:15 В Анапе из-за продолжения действия угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах, колледжах и вузах, написала в Telegram-канале глава города Светлана Маслова. Школьникам задания выдадут на дом.
8:10 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила 80 украинских беспилотников, раскрыли в Минобороны РФ. Из них:
▪️ 30 дронов уничтожены над Краснодарским краем;
8:06 Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил, что во Флориде прошла новая встреча российской и американской делегаций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев эту информацию подтвердил.
8:02 На территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар из-за падения обломков беспилотника, рассказали в оперштабе региона. Никто не пострадал. Площадь возгорания составляет 150 кв.м.
8:00 Сегодня 1478-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.