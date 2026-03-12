Мирошник: Киев систематически пытается устроить энергоблокаду Белгорода

Киев хочет «выключить» Белгород, для чего методично наносит гибридные ракетно-дронные удары по энергетике. Однако у ВСУ ничего не выходит: при отключениях уже через несколько часов подачу восстанавливают. А в случае проблем с отоплением в городе моментально разворачивают пункты обогрева, где любой желающий может зарядить свой телефон, выпить чаю и согреться, пишет ТАСС.