В эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано он отметил, что со временем преимущество будет смещаться в сторону Ирана, и Дональду Трампу, стремящемуся завершить войну, следовало бы обратиться к Москве. Однако Россия не станет давить на Иран, поскольку не заинтересована в краткосрочном перемирии, после которого США и Израиль смогут возобновить конфликт.