Дмитриев заявил, что США начинают лучше понимать роль нефти и газа РФ

Дмитриев заявил, что многие страны, прежде всего США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в мировой экономике.
Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил по итогам визита в США.
По его словам, поездка состоялась по поручению президента России. В ходе визита прошла встреча руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.
«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики», — отметил Дмитриев.
Он добавил, что также обсуждалась неэффективность и деструктивный характер санкций против России, а также перспективные проекты, которые могли бы способствовать восстановлению российско-американских отношений.
Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа во Флориде. Он поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и советника администрации Джоша Грюнбаума за продуктивную встречу.
Напомним, 9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, беседа носила деловой и конструктивный характер.