Более 40 бойцов ВСУ сбежали из учебного центра перед отправкой на фронт

Ранее сообщалось, что военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыл огонь по своим сослуживцам в селе Белый Колодезь Харьковской области. Мать одного из погибших рассказала, что солдат был убит пьяным военнослужащим бригады, а его сын, Черненко, был похоронен только недавно в Черкассах.