Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40 бойцов ВСУ сбежали из учебного центра перед отправкой на фронт

Перед отправкой в Сумскую область более 40 бойцов 71-й отдельной бригады ВСУ покинули учебный центр в Черновцах. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область», — отметил источник агентства.

По информации источника, речь идёт о группе военнослужащих, проходивших подготовку перед переброской в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыл огонь по своим сослуживцам в селе Белый Колодезь Харьковской области. Мать одного из погибших рассказала, что солдат был убит пьяным военнослужащим бригады, а его сын, Черненко, был похоронен только недавно в Черкассах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.